Paris'te yapılan görüşmede Türkiye tartışıldı. Macron, "Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan açıklamalar kabul edilemez" dedi. Miçotakis'in de tehditkar ifadeler kullanması dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırladı.

Miçotakis'in Paris ziyaretinin, Ankara-Atina geriliminin yaşandığı bir dönemde düzenlenmesi dikkat çekti.

Görüşme öncesi Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, geçen yıl Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığa ilişkin varılan anlaşmaya işaret etti.

Paris'te Macron-Miçotakis görüşmesi

Macron, bu ortaklığı yaşatarak AB'nin egemenliği ve ortak çıkar bölgelerinin güvenliği, istikrar ve refahı için çalıştıklarını savundu.

Avrupa kıtasındaki durum göz önünde bulundurulduğunda dış politika, savunma sanayisi ve askeri alanlardaki stratejik konularda, Fransa ve Yunanistan'ın iş birliği ve dayanışmasının, bugün daha büyük değer taşıdığını kaydeden Macron, isim vermeden Türkiye'yi eleştirmeye çalışırken şunları söyledi:

Emmanuel Macron, Kiryakos Miçotakis'le Fransa'da görüştü ViDEO

Macron: Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan açıklamalar kabul edilemez

"Provokasyonlar tekrarlanmış ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan kabul edilemez açıklamalarda (bulunulmuşken), daha önce Dışişleri Bakanımıza bunu (söyleme) fırsatım olduğu gibi, burada net ve kararlı şekilde tam desteğimizi söylemek istiyorum."

"Doğu Akdeniz'de kargaşaya izin vermeyeceğiz"

Macron, bu stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiği ve daha da ileriye gideceğini belirterek, "Bu nedenle özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceğiz ve size (Yunanistan'a) karşı kargaşaya da (izin vermeyeceğiz)." ifadesini kullandı.

Miçotakis'ten tehditkar ifadeler

Miçotakis ise Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı tehdit ettiğini iddia ederek, “Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda.” diye konuştu.

Yunanistan’ın caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra, bir iş birliği gücü de olduğunu ileri süren Miçotakis, “Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil.” dedi.

"Yunanistan'ın dayanışmasını unutmayacağız"

Öte yandan Fransa'nın yaz aylarında karşı karşıya kaldığı orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'ın desteğinden ötürü teşekkür eden Macron, bu dayanışmayı unutmayacaklarını söyledi.

AA'nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla birlikte Ukrayna'ya destek ve bu ülkenin yeniden inşası, nükleer güvenliğin yanı sıra küresel gıda krizinin de toplantının gündem maddelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Ukrayna tahılının ihracı

Karadan ve nehirden "dayanışma yollarıyla" ihraç edilen Ukrayna tahılına atıfta bulunan Macron, şöyle dedi:

"Burada şunu söylemek istiyorum, deniz yolları hakkında ne denilirse denilsin, bu 'dayanışma yolları' şimdiye kadar Ukrayna'dan en fazla hububat ihraç edilmesini sağlayan (yollar)."