Emmanuel Macron: Siyasi çözüm getirmek için tek yol, Filistin Devleti’ni tanımak

Filistin krizinde Avrupa'dan gelen çağrılar artmaya devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenecek Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans öncesi, bir haber kanalına röportaj verdi.

Tanıma sürecinin siyasi sürecin başlangıcı olduğunu belirten Macron, bunun hemen ardından ateşkesin sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın yeniden ulaştırılmasını beklediğini kaydetti.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOL"

Macron, "Filistin Devleti’ni tanımak, durdurulması gereken bir duruma siyasi bir çözüm getirmek için tek yoldur." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'nin tanınması çağrısının ve Gazze'de yaşananlara tepkisinin antisemitik olmadığını vurgulayan Macron, "İsrail'in politikalarını onaylamamak beni antisemitik yapmaz." açıklamasında bulundu.

TRUMP'IN DÜNÜRÜNÜ ELEŞTİRDİ

Macron röportajda, oğlu ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan ABD'nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner'in, Fransa'daki antisemitizmle mücadele konusunda yeterince çaba göstermediğini kamuoyunda açıkça suçlamasının da son derece uygunsuz olduğunu söyledi.

Macron, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bugün düzenlenecek söz konusu konferansta, Fransa’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını açıklayacak.