Fas'ta 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

Fas'ın batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiği açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 03:20
  • Kazablanka yakınlarındaki bir mağarada 773 bin yıllık insan fosilleri bulundu.
  • Bu keşif, insan evrimi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.
  • Fas ve Kuzey Afrika'nın insanlık tarihindeki rolünün anlaşılmasına katkı sunmaktadır.

Fas Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin batısındaki Kazablanka kentinde keşfedilen insan fosillerinin insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladığı belirtildi.

Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada keşfedilen insan atalarına ait kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçaların yer aldığı ifade edildi.

773 BİN YIL ÖNCESİNE TARİHLENDİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında detaylı analizler sayesinde yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendirilebilen bu eserlerin Fas ve Kuzey Afrika'nın insanlık tarihinin derin köklerini anlama konusundaki konumunu güçlendirdiği aktarıldı.

