Emmanuel Macron'un çalınan balmumu heykeli geri getirildi

DHA

Çevre eylemcilerinin hırsızlığı uzun sürmedi...

Çevre hakları örgütü Greenpeace, pazartesi günü Fransa’nın başkenti Paris’teki bir müzeden ‘ödünç aldıkları’nı belirttikleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bal mumu heykelini iade ettiklerini duyurdu.

FRANSA'NIN RUSYA İLE OLAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ HEDEFTEYDİ

Greenpeace aktivistleri, 3 yıldan fazla bir süredir devam eden Ukrayna savaşı bağlamında Fransa’nın Rusya ile olan ekonomik bağlarını protesto etmek için Macron’un heykelini Grevin Müzesi’nden çaldı.

Müzeden alınan heykel, sembolik bir protesto için Rusya Büyükelçiliği’nin önüne getirildi.

TAHMİNİ DEĞERİ 40 BİN EURO

Greenpeace eylemcileri, tahmin değeri 40 bin euro olan bal mumu heykeli, bir kutunun içine koyarak Fransa’nın en büyük elektrik dağıtım şirketi EDF’nin merkezinin dışına getirdi.

Burada heykeli ayağa kaldıran eylemciler, heykelin yanına yerleştirdikleri bir dövizle protestolarını sürdürdü.

MACRON-PUTİN İLİŞKİSİ ELEŞTİRİLDİ

Söz konusu dövizde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’sı ile özellikle enerji alanında bağlarını koparmayan Fransa Cumhurbaşkanı eleştirilerek, 'Putin-Macron radyoaktif müttefikleri' yazısına yer verildi.

Polis, Grevin Müzesi’ne geri götürülmeden önce hem kutunun hem de bal mumu heykelin güvenliğinin sağlandığını