En büyük zırhlı araç filosuna sahip ülkeler listelendi! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Global Firepower tarafından yayınlanan verilere göre dünyanın en büyük zırhlı araç filosuna sahip olan ülkeler listelendi. Ülkeler zırhlı araç sayılarıyla dikkat çekerken Türkiye’nin sıralaması şaşırttı. İşte, dünyanın en büyük zırhlı araç filosuna sahip olan ülkeler…

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 12:02
Dünya ordularının zırhlı araç filoları üzerine yapılan en güncel Global Firepower sıralaması, askeri güç ve savunma stratejileri bağlamında dikkat çeken sonuçlar ortaya koyuyor.

Orduların niceliği kadar niteliği de önem kazanırken, hangi ülkelerin devasa sayılarla araç envanterine sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Hem tekerlekli hem paletli, zırhlı personel taşıyıcı (APC), muharebe zırhlısı ve farklı destek tipi araçları kapsayan bu envanterler, ülkelerin kara kuvvetlerinin büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ZIRHLI ARAÇ FİLOSUNA SAHİP 10 ÜLKE

1-Birleşik Devletler (USA):  391.963

2- Hindistan (India): 148.594

3- Çin (China): 144.017

4- Rusya (Russia): 131.527

5- Fransa (France): 110.932

6- Almanya (Germany): 83.260

7- İtalya (Italy): 73.480

8- İran (Iran): 65.825

9- Yunanistan (Greece): 61.888

10- Türkiye (Türkiye): 61.173

