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Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre ölü veya yaralıların bildirilmediği kaydedildi.