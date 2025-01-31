Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

AA
Endonezya deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti..
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
YERİN 29 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE KAYDEDİLDİ
Yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Açe bölgesinin 36 kilometre güneybatı açıkları olduğu duyuruldu.
Ayrıca, büyüklüğü 6.2 olarak açıklanan deprem, 29 kilometre derinlikte kaydedildi.
TSUNAMİ UYARISINDA BULUNULMADI
Depremin ardından ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı bildirilmedi.
Öte yandan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5.8, derinliğini ise yaklaşık 70 kilometre olarak açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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