Endonezya: Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımadığı sürece İsrail'le normalleşmeyeceğiz

İsrail'e yönelik tepkiler durmaksızın devam ediyor.

Jakarta Globe sitesinin haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yvonne Mengkawang, medyada yer alan Cakarta hükümetinin Tel Aviv yönetimiyle "normalleşmeye başladığı" iddialarına yanıt verdi.

"İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYECEĞİZ"

Mengkawang, "Endonezya'nın tutumu çok açık. İsrail bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanımadığı sürece ister Abraham Anlaşmaları ister başka platformlar aracılığıyla olsun, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi kabul edilmeyecektir." dedi.

AFİŞLER ASILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'de Barış Planı"nın gündeme gelmesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'in sokaklarında, çeşitli afişler asıldı.

Afişlerin birinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun fotoğrafları yer aldı.

Güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında görev yapmış 120’den fazla eski üst düzey yetkilinin bulunduğu siyasi bir girişim olan İsrail Bölgesel Güvenlik Koalisyonu tarafından asılan afişte, İngilizce olarak, "Sayın Başkan (Trump), İsrail planınızı destekliyor, anlaşmayı yapın." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu afişin ardından ülke basınında, Endonezya'nın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.