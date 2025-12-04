Endonezya’da 4 şeritli yol çöktü

- Endonezya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açarak 4 şeritli bir yolda çökme meydana getirdi.
- Çöken yol üzerindeki yaya ve taşıtlar ölümden kıl payı kurtulurken, amatör kameralar tehlikeli anları kaydetti.
- Sumatra Adası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 770'e yükseldi, 463 kişi kayıp.
Endonezya şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketten en fazla etkilenen bölge olan Sumatra Adası'nda facianın eşiğinden dönüldü.
Üzerinde çok sayıda yaya ve taşıt bulunan 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi.
DEV ÇUKUR AÇILDI
Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken yolda ilerleyen yayalar ve taşıtlar, oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Sumatra'daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 770'e yükseldiği, 463 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.