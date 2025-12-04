Endonezya’da 4 şeritli yol çöktü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Endonezya şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketten en fazla etkilenen bölge olan Sumatra Adası'nda facianın eşiğinden dönüldü.

Üzerinde çok sayıda yaya ve taşıt bulunan 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi.

DEV ÇUKUR AÇILDI

Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken yolda ilerleyen yayalar ve taşıtlar, oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Sumatra'daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 770'e yükseldiği, 463 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.