Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 303'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin yaşamını yitirmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı'ndan yapılan açıklamada arama kurtarma ekiplerinin daha fazla kişinin cansız bedenine ulaştığı ve ölü sayısının 303'e yükseldiği duyuruldu.

500'den fazla yaralının tedavisinin sürdüğü, kapalı yollar nedeniyle erişilemeyen alanlara ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DEVAM EDECEK

Öte yandan olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında da bulunuldu.

Binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığı ve binlerce ailenin yerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca demir yolları, köprüler, pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanlar da sellerde zarar gördü.

CAN KAYIPLARI ARTABİLİR

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetti.

Birçok bölgeye hala ulaşılamadığını vurgulayan Suharyanto, can kaybının artabileceğine işaret etti.