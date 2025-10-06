Endonezya'da çöken okul binasında ölü sayısı artıyor

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletine bağlı Sidoarjo kasabasında, izinsiz olarak iki ek kat inşa edilmeye başlanan yatılı okul binası 29 Eylül’de çöktü. Olayın ardından bölgede yoğun arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, 37 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 26 öğrenciden ise hâlâ haber alınamadığı bildirildi. Ekipler, yaralılar dahil toplam 104 öğrencinin enkaz altından sağ kurtarıldığını belirtti.

İZİNSİZ KATLAR, BİNAYI ÇÖKERTTİ

Yetkililer, binanın çökmesine neden olarak izinsiz şekilde eklenen iki katın inşası sırasında dökülen beton yükünün taşıyıcı sistemi zorladığını ifade etti. Bu yapısal zayıflığın binanın yıkılmasına yol açtığı açıklandı.

Okul yönetiminden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İnşaat sürecinde ihmali bulunan kişi veya kurumların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.