Endonezya’da heyelan: 12 ev çöktü

- Endonezya'nın Orta Java eyaletinde meydana gelen heyelanda 6 kişi öldü, 17 kişi kayboldu.
- Şiddetli yağışlar sonucu Cilacap'ta 12 ev çöktü.
- Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yağış mevsimi Nisan'a kadar sürecek.
Orta Cava eyaletinde uzun süreli ve şiddetli yağışlar nedeniyle Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 ev toprak altında kaldı.
6 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Meteoroloji ajansı, Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirterek, birçok bölgede sel ve aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyardı.