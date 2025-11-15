Endonezya’da heyelan: 12 ev çöktü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Cava eyaletinde uzun süreli ve şiddetli yağışlar nedeniyle Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 ev toprak altında kaldı.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji ajansı, Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirterek, birçok bölgede sel ve aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyardı.