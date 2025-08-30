Endonezya'da hükümet karşıtı protestolarda polis bir göstericiyi ezerek öldürdü

Endonezya, pazartesi gününden bu yana öğrencilerin başı çektiği hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor.

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldıklarına dair haberlerin yayılmasının ardından başlayan gösterilerde, milletvekili maaşları ve eğitim bütçesi de dahil olmak üzere çeşitli konular protesto edildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Başkent Jakarta sokaklarında, güvenlik güçleriyle protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Polis, kendilerine taş ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

POLİS GÖSTERİCİYİ EZEREK ÖLDÜRDÜ

Dün akşamki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada motosikletli 1 kişi, polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

BAZI BÖLGELERE ASKER KONUŞLANDIRDI

Tepki olarak başkent Jakarta'daki polis karakolu önünde toplanan öğrenciler, protesto çağrısı yaptı.

Yerel medya, öğrencilerin çağrısının ardından bazı bölgelerde askerlerin konuşlandırıldığını bildirdi.

Endonezya'nın en büyük öğrenci birliğinin Başkanı Muzammil Ihsan yaptığı açıklamada, öğrencilerin bugün öğleden sonra polis şiddetini protesto edeceklerini ve diğer öğrenci gruplarının da katılımının beklendiğini söyledi.

"POLİSLERİN AŞIRIYA KAÇAN EYLEMLERİ KARŞISINDA ŞOKTAYIM"

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yaşananlara ilişkin yayınladığı videolu açıklamada, halkı sakin olmaya çağırdı.

Subianto, motosiklet sürücüsü Affan Kurniawan'ın ölümü nedeniyle taziyelerini ileterek, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirtti. Subianto, "Polislerin aşırıya kaçan eylemleri karşısında şoktayım ve hayal kırıklığına uğradım. Kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma emri verdim ve olayda yer alan memurlar sorumlu tutulmalıdır." dedi.