Endonezya'da göstericiler hükümet binasını ateşe verdi: 3 ölü

Endonezya genelinde milletvekillerinin maaşlarına yönelik pazartesi günü başlayan hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseliyor.

Başkent Jakarta’da başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar, şiddet olaylarına sahne oluyor.

HÜKÜMET BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın güneyinde dün akşam gerçekleşen protesto gösterisinde öfkeli kalabalık, hükümet binasını ateşe verdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçerde mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Pazartesi günü başlayan protestolarda toplam can kaybı 4’e yükseldi.

Yerel medya, başkent Jakarta’da birkaç bölgede yağmalama olayları ve bazı ulaşım tesislerinde zararın olduğunu bildirdi.

ENDONEZYA'DA NE OLUYOR?

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasının ardından protestolar başlamıştı.

Perşembe günü düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada motosikletli 1 kişi, polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.