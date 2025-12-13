Endonezya’da sel ve toprak kaymaları eelaketi: Can kaybı bini geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da son iki haftadır devam eden yoğun yağışlar, geniş çaplı sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNBP), özellikle Sumatra Adası’nda etkili olan afetlerde can kaybının artmaya devam ettiğini açıkladı.

218 KİŞİDEN HALA HABER ALINAMIYOR

BNBP tarafından yapılan açıklamaya göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 1003’e yükselirken, 218 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, zor hava ve arazi koşullarına rağmen kayıplara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAMU BİNALARI VE ALTYAPI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer, sel ve toprak kaymalarının kamu altyapısında ciddi hasara yol açtığını belirtti. Açıklamaya göre yaklaşık 1200 kamu tesisi, 219 sağlık kuruluşu, 581 eğitim kurumu, 434 ibadethane, 290 ofis binası ve 145 köprü kullanılamaz hale geldi ya da ağır hasar gördü.

YENİDEN İNŞA MALİYETİ 3,1 MİLYAR DOLAR

Afetin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak çalışmaların maliyetinin yaklaşık 3,1 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, acil insani yardımın yanı sıra uzun vadeli yeniden inşa ve afet risklerini azaltmaya yönelik planların da gündemde olduğunu vurguladı.

Endonezya’da muson yağmurlarının etkisini sürdürmesi, önümüzdeki günlerde yeni risklerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.