Endonezya'da sel ve toprak kayması: 20 ölü

İHA

Endonezya aşırı yağışlara teslim oldu...

Cumartesi gününden beri Sumatra Adası'nda etkili olan şiddetli yağışlar, doğal afetlere yol açtı.

Yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

20 KİŞİ ÖLDÜ

Kuzey Sumatra'da 4 bölgede nehirlerin taşarken, bazı evler ve çiftlikler yıkıldı.

Karo bölgesinde 10, Deli Serdang bölgesinde 4, Güney Tapanuli'de 2, Padang Lawas'ta ise 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

ENDONEZYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR

Ekim ayından mart ayına kadar süren yağışlar, milyonlarca insanın dağlık alanlarda yaşadığı 17 bin adadan oluşan Endonezya'da sık sık sel ve toprak kaymalarına neden oluyor.