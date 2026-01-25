Endonezya'da toprak kaymasında ölü sayısı 25'e çıktı

- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde toprak kaymasında ölü sayısı 25'e yükseldi.
- Kurtarma ekipleri, zemin koşullarının zorluğu nedeniyle tarım aletleriyle çalışıyor.
- 30'dan fazla ev hasar görürken bazı yerleşim alanları tamamen toprak altında kaldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonrası kurtarma ekipleri zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e çıktığını, onlarca kayıp kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
ONLARCA EV ZARAR GÖRDÜ
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'nın yayımladığı görüntülerde zeminin yumuşak olması nedeniyle ağır ve büyük ekipmanları kullanamayan arama kurtarma ekiplerinin tarım aletleriyle çalıştığı görüldü.
Yetkililer toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetmişti.