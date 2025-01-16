Endonezya'da yanardağ patlaması

Endonezya'da volkanik hareketlilik sürüyor.
Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda, dün gece saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi.
Patlama sonrası açıklama yapan Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG), 3 bin kişinin tahliyesine başlandığını bildirdi.
KÜL YAĞIŞI UYARISI
Patlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.
Yanardağ yakınlarında yaşayanlara ve turistlere 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı durumunda maskesi takmaları tavsiye edildi.
NÜFUSU 700 BİN
Öte yandan dün patlamanın ardından çevredeki bölgelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.
Resmi verilere göre 2022 yılı itibarıyla Halmahera Adası'nda yaklaşık 700 bin kişi yaşıyor.
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