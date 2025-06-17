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Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi 'nden yapılan açıklamada, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı ve yanardağın yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü bildirildi.