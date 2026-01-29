Endonezya’daki toprak kaymalarında can kaybı 53’e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Batı Bandung bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin sorumlusu Ade Dian, 24 Ocak’ta meydana gelen ve ardından devam eden toprak kaymalarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerden 38’inin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Dian, özellikle Cisarua ve çevresinde sabah saatlerinden bu yana devam eden yağışların çalışmaları ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti.

27 KİŞİ HALA KAYIP

Ulusal Afet Yönetim Ajansının paylaştığı güncel verilere göre, toprak kaymalarından 155 kişi doğrudan etkilendi. Bölgede 27 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

İKİNCİ HEYELAN, ÇALIŞMALARI DURDURDU

Batı Bandung’da günlerce süren yoğun yağışların ardından 24 Ocak’ta meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bölgede yaşanan ikinci heyelan nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 230 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini, 30’dan fazla evin hasar gördüğünü ve bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirdi.