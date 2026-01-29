Emmanuel Macron: Grönland satılık değildir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, SDG ile anlaşma yaptı ancak SDG şartları yerine getirmedi.

Şam operasyonuyla SDG Fırat'ın batısından çekilirken, Haseke-Kamışlı-Kobani'ye sıkıştı.

Ateşkes sağlandı ve 15 gün daha uzatılma kararı alındı.

Entegrasyon görüşmeleri ise sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, SDG lideri Mazlum Abdi ile Şara arasında arabuluculuk için telefon görüşmesi planladı.

Şara'nın telefonu açmamasıyla, görüşme gerçekleşemedi ve Macron, Kobani'yi koruma hedefine ulaşamadı.

"TÜM AVRUPA İÇİN STRATEJİK BİR UYARI"

Macron dün ise Danimarka ve Grönland bölgesi başbakanlarıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Grönland konusunda ABD ile yaşanan gerginlik hakkında konuşan Macron, "Tüm Avrupa için stratejik bir uyarı." ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND ÖYLECE ELE GEÇİRİLEMEZ"

Açıklamalarını Grönland'ın satılamayacağına vurgu yapan Macron, "Grönland satılık değildir ve öylece ele geçirilemez." ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda ulaşamadığı başarıya Grönland için deneyen Macron, "Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönland halkı karar verir." sözleriyle konuştu.

"GRÖNLAND VE DANİMARKA'YA DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Grönland Başbakanı ise şunları söyledi:

"Başkan Macron'a ve Fransa halkına derin şükranlarımı sunuyorum. Grönland ve Danimarka'ya verdiğiniz güçlü destek ve arktik güvenliğinin güçlendirilmesine katkınız için teşekkür ederim. Bu, Avrupa için belirleyici bir an."

"ORTAKLIĞIMIZI TÜM BOYUTLARIYLA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Macron sosyal medya hesabından gerçekleştirilen toplantıya ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: