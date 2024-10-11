Endonezya'dan İsrail'e tepki: UNIFIL saldırısını kınadı

İHA

İsrail ordusunun, Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) ateş açması sonucu 2 Endonezyalı asker yaralanmıştı.

Saldırının yankıları sürerken bir tepki de Endonezya hükümetinden geldi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınladı.

"ENDONEZYA HÜKÜMETİ, SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR"

Endonezya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lübnan’ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssüne bir İsrail tankı tarafından ateş açılması sonucu barış gücünde görevli 2 Endonezyalı askerin yaralandığı kaydedildi.

En yakın hastanede derhal tedavi altına alınan 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Endonezya hükümeti, Güney Lübnan'da Endonezyalı 2 BM barış gücü personelinin yaralanmasına yol açan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırısını şiddetle kınıyor” ifadelerinde bulunuldu.

GARANTİ TALEP EDİLDİ

BM barış güçlerine yönelik herhangi bir saldırının uluslararası insancıl hukukun ve UNIFIL'in görev alanını tanımlayan 1701 sayılı BM Güvenlik Kurulu kararının ihlali olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail’e UNIFIL birliklerinin ve mülklerinin emniyetini sağlama çağrısı yapıldı. “Endonezya, tüm taraflardan BM üslerinin dokunulmazlığına her zaman ve her koşulda saygı gösterilmesini garanti etmelerini talep ediyor” denilen açıklamada, İsrail’in saldırısının soruşturulması ve faillerin hesap vermesi çağrısı yapıldı.