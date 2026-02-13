Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti

- DP World CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem, Epstein belgelerinde adının geçmesi sonrası istifa etti.
- Essa Kazim yönetim kurulu başkanlığına, Yuvraj Narayan ise yeni CEO olarak atandı.
- İngiltere ve Kanada'dan bazı kuruluşlar bu gelişmelerin ardından DP World'e yatırım yapmama kararı aldı.
Epstein skandalında yeni gelişme...
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletme şirketi DP World’den yapılan yazılı açıklamada, Sultan Ahmed bin Sulayem’in CEO’luk ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa ettiği belirtildi.
EPSTEIN İLE ÇOK SAYIDA YAZIŞMASI ÇIKMIŞTI
Essa Kazim’in yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Yuvraj Narayan’ın ise şirketin yeni CEO'su olduğu kaydedildi.
Dubai’nin önde gelen liman işletme şirketlerinden DP World’de 2019’dan bu yana CEO’luk görevini yürüten Bin Sulayem’in, Epstein ile çok sayıda görüşme ve yazışma gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.
YATIRIMCILAR DP WORLD'TEN ÇEKİLDİ
Söz konusu temasların ortaya çıkmasının ardından İngiltere ve Kanada merkezli bazı kuruluşlar, DP World'e yeni yatırım yapmayacaklarını duyurmuştu.