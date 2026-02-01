Epstein belgelerinde Hindistan Başbakanı Modi detayı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin soruşturmada yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyasına ait 3 milyondan fazla yeni belgenin erişime açıldığını duyurdu.

BELGELERDE MODI'NİN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan belgeler arasında yer alan 9 Temmuz 2017 tarihli bir kayıtta, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin isminin geçtiği görüldü. Belgede, Modi’nin ABD Başkanı lehine İsrail’de düzenlenen bir etkinliğe atıfta bulunularak, “Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı’nın yararına İsrail’de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı” ifadelerine yer verildi.

HİNDİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, NDTV televizyonu Yeni Delhi yönetiminin söz konusu ifadeleri reddettiğini aktardı. Hindistanlı yetkililer, belgelerdeki ifadelerin “hüküm giymiş bir suçlunun değersiz ve temelsiz düşüncelerinden ibaret olduğunu” savunarak iddialara tepki gösterdi.

2017 İSRAİL ZİYARETİ HATIRLATILDI

Modi’nin Temmuz 2017’de İsrail’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Hindistan ile İsrail arasında 1992’de tesis edilen diplomatik ilişkilerden sonra bir Hindistan Başbakanı tarafından yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti. Belgelerde yer alan ifadelerin bu ziyaretle ilişkilendirilmesi dikkat çekti.

EPSTEIN DOSYASINDA TANIDIK İSİMLER

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, hukukçu Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adının yer aldığı görülmüştü.

FBI: "MÜŞTERİ LİSTESİNE DAİR KANIT YOK"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, Epstein’ın ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair herhangi bir somut kanıta ulaşılamadığı açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca Epstein’ın, iddia edildiği gibi örtbas amacıyla öldürülmediği, hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.