Slovakya’da 27 yıllık bekleyiş sona erdi: Ülkenin en uzun tüneli açıldı

- Slovakya'nın Zilina bölgesinde 27 yıl önce yapımına başlanan Višňové Tüneli, Noel panayırı eşliğinde düzenlenen törenle açıldı.
- Tünel, inşaat sürecindeki zorlu jeolojik koşullar ve yüklenici firmalarla yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.
- Yetkililer, tünelin bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak güvenli ve hızlı ulaşım sağlayacağını belirtti.
Slovakya’nın Zilina Bölgesi’ne bağlı Lietavská Lúčka yerleşiminde inşa edilen Višňové Tüneli, Slovakya’nın en karmaşık ve uzun soluklu ulaşım projeleri arasında yer aldı. İnşasına yaklaşık 27 yıl önce başlanan tünelin yapımı, bölgenin zorlu jeolojik yapısı nedeniyle defalarca kesintiye uğradı.
GECİKMLELER VE YÜKLENİCİ SORUNLARI, SÜRECİ UZATTI
Tünel inşaatı, yalnızca doğal koşullar değil, aynı zamanda yüklenici firmalarla yaşanan sözleşme sorunları ve tekrar eden gecikmeler nedeniyle de uzun yıllar tamamlanamadı. Bu süreç, projeyi ülke gündeminde sıkça tartışılan yatırımlardan biri haline getirdi.
AÇILIŞ NOEL PANAYIRIYLA KUTLANDI
Uzun süren bekleyişin ardından Višňové Tüneli, düzenlenen Noel panayırıyla birlikte resmen hizmete açıldı. Açılış etkinliğine çok sayıda vatandaş katılırken, tören bölge halkı için adeta bir bayram havasında geçti.
BÖLGE ULAŞIMINA YENİ NEFES
Yetkililer, tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun azalacağını, ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale geleceğini belirtti. Višňové Tüneli’nin, Slovakya’nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.