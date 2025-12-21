Slovakya’da 27 yıllık bekleyiş sona erdi: Ülkenin en uzun tüneli açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Slovakya’nın Zilina Bölgesi’ne bağlı Lietavská Lúčka yerleşiminde inşa edilen Višňové Tüneli, Slovakya’nın en karmaşık ve uzun soluklu ulaşım projeleri arasında yer aldı. İnşasına yaklaşık 27 yıl önce başlanan tünelin yapımı, bölgenin zorlu jeolojik yapısı nedeniyle defalarca kesintiye uğradı.

GECİKMLELER VE YÜKLENİCİ SORUNLARI, SÜRECİ UZATTI

Tünel inşaatı, yalnızca doğal koşullar değil, aynı zamanda yüklenici firmalarla yaşanan sözleşme sorunları ve tekrar eden gecikmeler nedeniyle de uzun yıllar tamamlanamadı. Bu süreç, projeyi ülke gündeminde sıkça tartışılan yatırımlardan biri haline getirdi.

AÇILIŞ NOEL PANAYIRIYLA KUTLANDI

Uzun süren bekleyişin ardından Višňové Tüneli, düzenlenen Noel panayırıyla birlikte resmen hizmete açıldı. Açılış etkinliğine çok sayıda vatandaş katılırken, tören bölge halkı için adeta bir bayram havasında geçti.

BÖLGE ULAŞIMINA YENİ NEFES

Yetkililer, tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun azalacağını, ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale geleceğini belirtti. Višňové Tüneli’nin, Slovakya’nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.