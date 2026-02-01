Abone ol: Google News

İran Parlamentosu'nda vekiller askeri üniforma giydi: 'Amerika’ya Ölüm' sloganları

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken İran Parlamentosu'nda bugün milletvekilleri, askeri üniforma giyerek 'Amerika’ya Ölüm, İsrail’e Ölüm' sloganları attı.

ABD-İran gerilimi devam ediyor. 

İki ülke arasında başlayan gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken müzakerelerden henüz bir sonuç alınamadı. 

ABD'nin olası askeri müdahalesine ilişkin tartışmalar sürerken İran Parlamentosu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. 

ASKERİ ÜNİFORMA GİYİP SLOGAN ATTILAR

Çok sayıda milletvekili, parlamentoya askeri üniforma giyerek geldi. 

Vekiller tarafından 'Amerika’ya Ölüm, İsrail’e Ölüm' sloganları atıldı. 

TRUMP 'MÜZAKERE HALİNDEYİZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada "İran bizimle iletişim halinde. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." demişti. 

İran hakkındaki planları sorulan Trump, ""Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz. Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu." ifadelerini kullanmıştı. 

"HÜRMÜZ BOĞAZI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Trump'ın açıklamalarına yanıt İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gelmişti. 

Arakçi, İran Devrim Muhafızları'nın gücüne dikkat çekerken "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, komşularımız için olduğu kadar İran için de hayati öneme sahiptir." demişti. 

'5 BİN MEZAR HAZIRLANDI'

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için 5 bin mezar hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

PETROL PİYASALARI SARSILDI

ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Artan tansiyonun arz endişelerini yeniden gündeme taşımasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 6,8 yükselerek 69,8 dolara çıktı.

Piyasalarda risk algısının güçlenmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken Orta Doğu kaynaklı olası arz kesintileri, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

