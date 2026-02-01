Refah Sınır Kapısı deneme amaçlı açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de anlaşmanın ikinci aşamasına geçilirken gözler, açılması beklenen Refah Sınır Kapısı'nda..

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece deneme amaçlı açıldığını, yayaların geçişine ise yarın başlanacağını yazdı.

İNSANİ YARDIM TIRLARINA İZİN YOK

Haberde, yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtildi.

Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyecek.

İSRAİL KONTROLÜNDE YAPILACAK

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'ye giriş ve çıkışların Mısır'ın koordinasyonuyla mümkün olacağını, Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağını ve İsrail'in bunu onaylayacağını, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolü yapacağını aktardı.

Refah Sınır Kapısı'nın "deneme amaçlı" açıldığına dair İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyordu.

Anlaşmanın birinci aşamasında yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddeden İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın sadece yaya geçişine sınırlı olarak açılacağını duyurmuştu.