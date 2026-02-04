Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, ABD Başkanı Donal Trump'ın da adı geçiyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda adaya hiç gitmediğini söyleyen Trump'a dün Oval Ofis'te, belgelere ilişkin sorular yöneltildi.

CNN MUHABİRİNE YÜKLENDİ

Donald Trump, CNN muhabiri Kaitlan Collins'e sert sözlerle yüklendi ve medyaya yönelik gerilimi tırmandırdı.

Bu sözler, özellikle Collins'in Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin sorusu üzerine geldi.

"SENİ 10 YILDIR TANIYORUM, GÜLÜMSERKEN GÖRMEDİM"

Trump, Collins'in bir soru sormasının ardından "Sen en kötü muhabirsin. CNN senin gibi insanlar yüzünden izlenmiyor." ifadelerini kullandı ve kişisel saldırılarda bulundu.

Başkan, Collins'in gülmediğini ima ederek, "Seni 10 yıldır tanıyorum ve hiç gülümserken görmedim… Çünkü doğruyu söylemiyorsun." dedi.

"DÜRÜST DEĞİLSİNİZ"

Trump, ayrıca CNN'i "çok dürüst olmayan bir kurum" olarak nitelendirerek kurumun bundan utanması gerektiğini savundu.

"BU KONUYU GERİDE BIRAKMALIYIZ"

Collins, söz konusu soruyu sorarken içeriğin ciddiyeti nedeniyle gülmenin uygun olmadığını belirtti; Trump ise bu cevabı görmezden gelerek tepkisini sürdürdü. Başkan, eleştiriye karşılık ülkeden bu konuyu "geride bırakmalarını" istediğini söyledi.