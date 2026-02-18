Epstein'in New Mexico'daki çiftliği için soruşturma kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New Mexico Eyalet Meclisi, 1993’te satın alınan ve Epstein’in 2019’daki ölümünün ardından 2023’te el değiştiren Zorro Çiftliği’nde işlendiği iddia edilen suçların araştırılması için dört üyeli bir “Doğruluk Komisyonu” kurulmasına karar verdi.

Komisyonun, çiftlikte gerçekleştiği öne sürülen cinsel taciz ve diğer suç iddialarını incelemesinin yanı sıra, yerel yetkililerin yıllar boyunca Epstein ve çevresine yönelik iddialara göz yumup yummadığını da araştıracağı bildirildi.

Komisyona başkanlık eden New Mexico Temsilciler Meclisi Üyesi Andrea Romero, Epstein’in istismar faaliyetlerinin çiftliğe uzandığına dair iddiaların ciddiyetle ele alınacağını ve tüm yönleriyle inceleneceğini açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI BELGELERDE ÇARPICI İDDİALAR

United States Department of Justice tarafından yayımlanan son soruşturma belgelerinde, boğularak öldürüldüğü belirtilen iki yabancı uyruklu kadının, Epstein’in talimatıyla Zorro Çiftliği yakınlarına gömüldüğü iddiası da yer aldı.

Belgelerde ayrıca, Hollandalı ressam Cornelis Cornelisz van Haarlem’in “Masumların Katliamı” adlı tablosunun çiftlik için satın alındığı ve bir yazışmada eserin “bebeklerin öldürüldüğü sahne” şeklinde tanımlandığı aktarıldı.

EPSTEIN BELGELERİ ABD'Yİ SARSMAYA DEVAM EDİYOR

Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Metropolitan Correctional Center, New York’taki hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti.

Federal Bureau of Investigation (FBI) ve Adalet Bakanlığı’nın ortak incelemesi sonucunda, “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtilmiş, Epstein’in ise hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.