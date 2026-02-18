Vladimir Zelensky, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uyguladıklarını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Ukrayna hattında yeni gelişme...

İki ülke arasındaki savaş devam ederken diplomatik çalışmalar da eş zamanlı olarak sürüyor.

Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın müttefiklerine karşı yaptırımlarını artırıyor.

BELARUS CUMHURBAŞKANI'NA YAPTIRIM KARARI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptırım paketini uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Zelensky, yaptırımların uluslararası hale getirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Bunun küresel bir etki yaratması için ortaklarımızla birlikte çalışacağız. 3 binden fazla Belarus işletmesini Rus savaşının hizmetine sunmuş durumda ve kritik öneme sahip olarak sınıflandırılan ekipman, teçhizat ve bileşenler tedarik ediyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN İHA'LARI İÇİN YÖNLENDİRME SAĞLIYOR İDDİASI

Rusya'nın ‘Oreşnik’ orta menzilli hipersonik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılması için Lukaşenko'nun izin verdiğini kaydeden Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) yönlendirilmesi için Belarus'ta 2025'te bir merkez kurduğunu öne sürdü.