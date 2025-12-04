Epstein'ın özel adasından video ve fotoğraflar yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahip olduğu özel adasında, reşit olmayan genç kızlarla fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen ve hücresinde şüpheli bir şekilde intihar eden ünlü finansçı Jeffrey Epstein'in sosyal çevresinin zengin iş adamları ve politikacılardan oluşması, insanların kafasında soru işaretleri yaratmıştı.

Bill Clinton, Donald Trump ve Prens Andrew gibi nüfuzlu ve önemli birçok isimle ilişkisi olan Epstein'ın suça ortak olan müşterilerinin listesi hala merak konusu.

Medyada 'Epstein dosyaları' olarak adlandırılan, Epstein ve suçları hakkındaki belgeler, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Gözetim Komitesi tarafından inceleniyor.

ÖZEL ADADAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Epstein'ın Karayipler'de bulunan özel adasının, Gözetim Komitesi'ndeki demokratlar tarafından yayınlanan video ve fotoğrafları CNN gibi tanınmış yabancı gazetelerde yankı buldu.