Erivan’dan sınır mesajı: Türkiye ile mutabakat için temaslar sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci sürerken, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 33 yıldır kapalı olan sınıra ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ermeni haber ajansı Armenpress’e konuşan Grigoryan, iki ülke arasında üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahiplerine sınırın açılmasını öngören mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

"EN KISA SÜREDE UYGULANMASI İÇİN GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sınırın açılmasına ilişkin takvime dair net bir tarih veremeyeceğini ifade eden Grigoryan, "Türkiye ile üzerinde mutabık kaldığımız düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Türk tarafıyla görüşmeleri, bu anlaşmaların mümkün olan en kısa sürede uygulanması için sürdürüyoruz" dedi.

SINIR 1993’TEN BU YANA KAPALI

Habere göre Türkiye, Ermenistan ile kara sınırını 1993 yılında kapatmıştı.

İki ülke, 2022 yılında ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini başlatmış, taraflar ilk aşamada sınırın üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahiplerine açılması konusunda anlaşmıştı. Ancak söz konusu mutabakat henüz uygulamaya konulmadı.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIM

29 Aralık'ta Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adımlar atıldığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İki ülkenin özel temsilcileri arasında varılan mutabakat uyarınca, resmi pasaport hamilleri için vize süreçlerinin kolaylaştırılması kararlaştırıldı.

E-VİZE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni düzenleme kapsamında; Türkiye ve Ermenistan vatandaşı olan diplomatik, hizmet ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vize işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Belirtilen pasaport kategorilerine sahip kişiler, e-vize başvurularını herhangi bir ücret ödemeden yapabilecekler.

"TAM NORMALLEŞME" MESAJI

Kararın duyurulmasıyla birlikte her iki ülke de normalleşme sürecine dair kararlılıklarını yineledi. Yapılan ortak açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın süreci "tam normalleşme" hedefiyle ve herhangi bir ön koşul olmaksızın sürdürme taahhüdüne bağlı oldukları bir kez daha teyit edildi.