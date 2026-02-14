Fransa'nın başkenti Paris'te jandarmayı bıçakla tehdit eden kişi öldürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde bir kişi görevi başındaki jandarmaları bıçakla tehdit etti.

Ulusal basındaki haberlere göre jandarmalardan biri kendisine ve ekip arkadaşlarına saldırmaya çalışan kişiye ateş açtı.

Yaralanan kişi yere yığıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, söz konusu jandarmanın kurallara uygun hareket ettiğini belirtti.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRGAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Jandarmaları tehdit eden saldırganın emniyet tarafından tanınan bir isim olduğu, Belçika'da 2012'de iki polise bıçakla saldırdığı için hüküm giydiği ortaya çıktı.

Savcılık, 47 yaşındaki saldırganın aldığı yaralar sonucu öldüğünü duyurdu.

Olayda jandarmalardan yaralanan olmadı.