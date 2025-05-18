Erkeklerin kadınlardan daha hızlı aşık olduğu ortaya çıktı

Haber Merkezi

İlişkilerde kadınların genellikle daha duygusal ve bağlı olduğu kabul ediliyor.

Ancak yeni bir araştırma, bu hipotezi çürüttü.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen çalışmada, 18-25 yaşları arasında 808 yetişkinin aşık olma süreçleri detaylı şekilde incelendi.

ERKEKLER DAHA ÖNCE AŞIK OLUYOR

Araştırmanın bulgularına göre, erkekler kadınlardan ortalama bir ay önce aşık oluyor.

Bu durumun temelinde, erkeklerin partnerlerini etkilemek ve bağlılık göstermek için daha erken sorumluluk üstlenme isteği yatıyor.

BAĞLILIKLARI KADINLARA GÖRE DAHA AZ

Aynı zamanda erkeklerin kadınlardan biraz daha sık aşık olma eğiliminde oldukları, ancak bu duygusal bağlılığın kadınlara göre daha az yoğun olduğu belirlendi.

Kadınlar ise partnerlerine daha fazla takıntılı düşüncelerle bağlanıyor ve romantik duygularını daha derin yaşıyor.

ERKEKLER İLİŞKİ BAŞLAMADAN ÖNCE DE AŞAIK OLABİLİYOR

İlginç bir başka bulgu, erkeklerin ilişkinin resmileşmeden önce aşık olma olasılıklarının kadınlardan daha yüksek olması.

Erkeklerin yaklaşık yüzde 30’u bu durumu yaşarken, kadınlarda bu oran yüzde 20’nin altında kalıyor.

Araştırma, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Afrika dahil olmak üzere 33 ülkeden toplanan verilerle yapıldı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden antropolog Adam Bode, “Biyolojik cinsiyetin aşkın ortaya çıkışı, gelişimi ve ifadesi üzerinde etkisi olup olmadığını inceledik” dedi.