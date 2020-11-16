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    Ermeniler Kelbecer’den ayrılırken hayvanları katletti

    Rusya'nın arabuluculuğuyla yapılan anlaşmanın ardından işgalden kurtarılan Kelbecer'i boşaltan Ermeniler, hayvanları telef etti.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 17:58
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 18:40
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    Ermeniler Kelbecer’den ayrılırken hayvanları katletti

    Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferini hazmedemeyen Ermeniler, Kelbecer'de evleri yakmıştıç

    Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararının ardından Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar bu kez de at ve eşekleri telef etti.

    HAYVANLARIN BAŞINI KESTİLER

    Bir Rus gazeteci tarafından paylaşılan görüntüde, Ermenilere ait ve eşekleri taşıyamadıkları gerekçe gösterilerek, hayvanların başının kesildiği görüldü.

    Ermeniler Kelbecer’den ayrılırken hayvanları katletti ViDEO

    Ermeniler Kelbecer’den ayrılırken hayvanları katletti #1

    10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

    Öte yandan Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurmuştu.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi.” ifadelerine yer vermişti.

    İNSANİ NEDENLERLE ERTELENDİ

    Erteleme talebinin Kelbecer’den Ermenistan’a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.

    Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusu, 15 Kasım'da Kelbecer'i terketmeye başlamıştı.

    Ermeniler Kelbecer’den ayrılırken hayvanları katletti #2

    Ermeniler Kelbecer’den ayrılırken hayvanları katletti #3

    Ermeniler Kelbecer’den ayrılırken hayvanları katletti #4

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