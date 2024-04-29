Osmanlı döneminde paraların delinme sebebi bakın neymiş Osmanlı döneminde bazı paraların üzerinde deliklerin olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bu deliklerin amacını biliyor muydunuz? Bakın Osmanlı'daki paraların delinmesinin sebebi neymiş...

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Tarih boyunca para basımı, devletlerin ekonomik gücünü yansıtan önemli bir gösterge oldu.

Türk devletlerinin zengin tarihinde para basımı uzun bir geçmişe sahip.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk madeni parasının basımı ise 94 yıl önceydi.

Ancak, ilginç bir detay var: Osmanlı döneminde bazı madeni paraların delikleri bulunuyordu.

Bu deliklerin sebebini biliyor muydunuz?

Osmanlı döneminde paralar neden delinirdi?

Eskiden insanlar cep olmayan kıyafetler giyiyorlardı ve bozuk paralarını taşımak için pratik bir çözüm bulmak gerekiyordu.

İşte bu yüzden paralarda küçük delikler açılırdı. Bu delikler sayesinde insanlar paraları bir ip veya iğne yardımıyla kıyafetlerine tutturabilir veya feslerine sabitleyebilirdi.

Bu nedenle Osmanlı dönemine ait paraların bir kısmında delikler bulunuyor.