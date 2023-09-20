Ermenistan, Azerbaycan'ın antiterör tedbirlerine karşı uluslararası destek arıyor Kendini haklı çıkarma peşinde koşan Erivan yönetimi, birçok ülkeden destek mesajı aldı. Paşinyan ile Macron görüşürken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, New York'ta temaslarda bulundu.

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Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör tedbirleri kapsamındaki operasyonları devam ediyor.

Bakü ile barışa yanaşmayan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, kendilerinin savaş sürüklenmeye çalışıldığını iddia ediyor.

Fransa'nın desteğini arkasına alan Erivan, uluslararası alanda kendini haklı çıkarmanın yollarını arıyor.

Paşinyan-Macron görüşmesi

Başbakan Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan basınına göre, Paşinyan ve Macron, "güç kullanımının kabul edilemez olduğunu ve gerilimi azaltmak için uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi" gerektiğini savundu.

Ermeni Bakan'ın New York temasları

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile New York'ta bir araya geldi.

Gerilimi Azerbaycan'ın tırmandırdığını iddia eden Mirzoyan, Bakü'nün "etnik temizlik" yaptığı yönünde asılsız iddialar ortaya attı.

Mirzoyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüştü.

Azerbaycan'ı suçladılar

Görüşme sırasında her iki isim, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki eylemlerinin "uluslararası hukukun temel normlarına doğrudan aykırı olduğunu ve açıkça Dağlık Karabağ halkını topraklarından mahrum etme amaçlı" olduğunu iddia etti.

Öte yandan Kanada, askeri gerilimin tırmanmasından "ciddi" şekilde kaygılı olduğunu söyledi.

Kanada: Düşmanlıklar durdurulmalı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, "Daha fazla insani etkiyi önlemek için Dağlık Karabağ'daki düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Joly, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki sivil halkın güvenliğini ve refahını riske attığını öne sürdü.

Japonya: Azerbaycan'ın askeri faaliyetleri sona ermeli

Bir açıklama da Japonya'dan geldi. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Azerbaycan ordusundan askeri faaliyetlerini durdurmasını istedi.

"Japonya, tüm tarafları bu bölgeyi çevreleyen sorunları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor." diyen Japon Bakan, Karabağ'daki durumdan "endişeli" olduklarını dile getirdi.