Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Paşinyan, 'soykırım' söylemleri karşısında geleceğe bakmaları gerektiğini vurguladı. Ermenistan basını, Erivan'dan gelen açıklamanın 'alışılmışın dışında' olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarıyla ilgili ezber bozan tavrını sürdürdü.

Paşinyan, önceki açıklamasında, söz konusu olaylar için Ermenistan'da kullanılan "soykırım" yerine "büyük felaket" ve "kırım" ifadelerini tercih etmişti.

Son açıklamasında Paşinyan, sözde "soykırım" iddiaları karşısında "Yakınmayı bırakmalıyız" mesajı verdi.

Ermeni halkına çağrı: Vazgeçelim

Geleceğe bakmaları gerektiğini ifade eden Paşinyan, Ermeni halkına yaptığı çağrıda 1915 travmasını aşmaları ve "kayıp vatana" özlem duymayı bırakmaları gerektiğini söyledi.

"Travma yaşıyoruz"

Kalıcı travmanın uluslararası ilişkileri ve Ermenistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukları objektif bir şekilde değerlendirmekten alıkoyduğunu anlatan Paşinyan, şöyle devam etti:

Belki de 'soykırım' travmasını bir miras ve gelenek olarak yeniden yaşamamızın, yeni şoklar yaşamamızın bir nedeni de budur.

Ermenistan'da eleştiri konusu oldu

Bu sözler, Ermenistan kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Nikol Paşinyan'ın, Erivan-Ankara yakınlaşmasının bir parçası olarak, "Türkiye'nin 1915 olaylarını inkar etmesine yardım ettiği" öne sürüldü.

Başbakan Paşinyan'ın sözlerine ilişkin "alışılmışın dışında ifadeler" tanımlaması yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını bir kez daha sözde "soykırım" şeklinde nitelendirmişti.