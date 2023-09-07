Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a çağrı: NATO'ya katılın Askeri ittifakın genişlemeden sorumlu üyesi Fehlinger, Paşinyan'a seslendi. Bir çağrı da ABD'ye yapılarak "Ermenistan'ı koruyun" denildi.

ensonhaber.com

NATO'dan Ermenistan'a üyelik konusunda dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Erivan yönetimine seslendiği mesajında askeri ittifaka başvuru yapmalarını istedi.

Ermenistan'a seslendi: NATO'ya katılın

Fehlinger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum." dedi.

Söz konusu yetkili, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı paylaşımında etiketledi.

ABD'ye çağrı: Ermenistan'ı koruyun

Aynı paylaşımında Fehlinger, bir çağrıda Washington yönetimine yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık hesabını etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koruyun." çağrısında bulundu.

Ermenistan'da ABD ile ortak tatbikat

Ermenistan, gelecek hafta ABD ile kendi topraklarında ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Tatbikat, 11-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rusya'nın, askeri üssü bulunan topraklarda yapılacak tatbikata ne şekilde tepki verileceği merak ediliyordu.

Rusya: Endişeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Mevcut durumda bu tür haberler endişeye neden oluyor. Gelişmeleri takip edeceğiz." dedi.