Ermenistan-İran sınırındaki kontrol noktasından Rus birlikleri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan-İran sınırında bulunan Agarak Sınır Kontrol Noktası'na ilişkin bilgi verdi.

RUS BİRLİKLERİ ÇEKİLDİ

Şimdiye kadar görev yapan Rus Sınır Muhafız Birlikleri görevlilerine teşekkür eden Paşinyan, görevi devralan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Sınır Muhafız Birlikleri görevlilerine başarılar diledi.

Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan-İran devlet sınırındaki Agarak sınır geçiş noktasında bugünden itibaren sınır kontrolünü yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana Agarak geçiş noktasında sınır kontrolü Rusya Federasyonu Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri tarafından yapılıyordu ve kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum."