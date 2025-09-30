Ermenistan'dan Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına destek açıklamaları geliyor...

Bu kapsamda bir açıklama da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından yapıldı.

TRUMP'IN GİRİŞİMİNİ DESTEKLEDİ

Paşinyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki savaşın sona ermesi için" Trump'ın girişimini desteklediklerini duyurdu.

BARIŞIN GECİKMEDEN TESİS EDİLMESİ VURGUSU

Paşinyan, Ermenistan'ın söz konusu önerinin taraflarca uygulanmasını ve barışın gecikmeden tesis edilmesini umut ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.