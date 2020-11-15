Toronto'da toplanan Azerbaycanlılar, Ermenistan saldırılarında hayatını kaybeden siviller için 93 yastık hazırladı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda şehit düşen 93 sivil için Kanada'da anma töreni düzenlendi.

Bir grup gönüllü Azerbaycanlı tarafından Toronto Belediye Başkanlığı binası önündeki alanda düzenlenen törende, 93 sivil kurban için alana 93 yastık konuldu.

93 ŞEHİDİN İSİMLERİ YASTIKLARIN ÜZERİNE KONULDU

Yastıkların üzerine sivil kurbanların isimleri ve yaşlarının olduğu etiketler ile karanfiller konuldu.

Törene katılan Azerbaycanlı üniversite öğrencileri de ölen sivillerin mezarlarını temsil eden yastıkların başında, ellerindeki pankartlar ile Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını anlattı.

Ermenistan’ın katlettiği 93 Azerbaycanlı sivil Kanada'da anıldı ViDEO

"SAVAŞ BÖLGESİNİN DIŞINDA YAŞIYORLARDI"

Anma etkinliğini organize eden Gıyas Hüseyin, Ermenistan’ın son terörist saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 93 masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hüseyin, "Bu insanlar, savaş bölgesinin dışındaki şehirlerde yaşıyordu. Ermenistan’ın terörist saldırıları ile gece yarısı uykularında hayata veda ettiler. Bunu, bu etkinliğimizle Kanada başta olmak üzere dünya kamuoyuna duyurmak istedik." dedi.

Toronto polisinin önlem aldığı etkinlik, olaysız sona erdi.