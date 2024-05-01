Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Selamlarımı gönderiyorum 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Bugün 1 Mayıs... İşçinin, emekçinin bayramı...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, işçilerin bayramını kutladı.

"Helal rızık peşinde koşan tüm işçilerimize selamlarımı gönderiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.



Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

İşçilerle yemekte buluşmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda '13. Çalışma Meclisi Yemeği'nde, işçilerle bir araya gelmişti.

Burada konuşan Erdoğan, Çalışma Meclisi'nin üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve tüm dünyada yarın coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, helal rızık peşinde koşan tüm işçilere selam ve sevgilerini iletti.

"Türkiye Yüzyılı'nın inşası için ter döken işçilerimizden Allah razı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası için ter döken, emek veren her bir kardeşimden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

1 Mayıs tarihinin Türkiye'de yıllarca gerilimin, kavganın, çatışma ve sokak olaylarının sembolü olarak görüldüğünü hatırlatan Erdoğan, 1977'de yaşanan faciadan dolayı her 1 Mayıs'ın uzun süre şiddetin ve kaosun olduğu bir gün olarak algılandığını ifade etti.

Erdoğan, 2008'de 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü, 2009'dan itibaren de resmi tatil ilan ederek buna son verdiklerini anımsattı.

Taksim Meydanı'ndaki kutlamalar

Taksim Meydanı'nı kutlamalara kendilerinin açtığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum." dedi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, sendikaları ve siyasi partileri 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet etmişti.