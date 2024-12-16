İHA

61 yıl boyunca iktidarda kalan Baas rejiminin zulmünden kurtulmayı başaran Suriyeli muhalif gruplar, dünya çapında büyük yankı uyandıran bir halk ayaklanması başlattı.

Suriye'nin özgürleşmesinin ardından ülkeden kaçan devrik lider, arkasında işlediği suçların kanıtlarını bıraktı.

Esad ailesine ait konutlarda ve yapılarda gerçekleştirilen aramalarda, bir uyuşturucu fabrikasının varlığı tespit edilmişti.

CİPS FABRİKASINI UYUŞTURUCU İMALATANESİNE ÇEVİRDİ

Şam yakınlarında bulunan uyuşturucu imalathanesinin 7 yıl boyunca cips üretimi yaptığı fakat 2017'de Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın el koymasıyla madde ticaretinin merkezi haline çevrildiği ortaya çıktı.

UYUŞTURUCUYU AVRUPA'YA İHRAÇ ETTİ

Fabrikada "captagon" hapları gibi uyuşturucu maddelerin üretildiği tespit edildi.

Esad rejiminin uyuşturucuyu Suriye'den daha çok petrol zengini körfez ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiği öğrenildi.

Esad ailesinin uyuşturucuyu elektrik panolarının içinde bulunan dinamoların, ledler, kavun gibi plastik yapay meyvelerin içine yerleştirerek tırlar ile Avrupa ve körfez Arap ülkelerine ihraç ettiği ortaya çıktı.

REJİMİN ANA GELİR KAYNAĞIYDI

Esad ailesinin captagon haplarını kaçırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi.

Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik" açıdan büyük kazanç sağladığı ifade edildi.

"UYUŞTURUCULARI ALMASINLAR DİYE NÖBET TUTTUK"

Esad rejiminin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Suriyeli Arif El Dud, “İnşallah Suriye halkının durumu iyi olacak. İnşallah güzel günler geri gelir ve yeni yönetimle her şey yoluna girer. Muhalifler ve yeni yönetimle Suriye halkı yeniden sevinecek ve güzel günlere kavuşacak. Burası cips fabrikası olarak kullanılıyordu. 2010'dan 2017'ye kadar faaliyet gösteriyordu.

2017 yılında Esad rejimi bu fabrikaya el koydu ve uyuşturucu fabrikasına dönüştürdü. Rejimin düşmesinden sonra biz fabrikaya girdik. İçerde uyuşturucu maddeler bulduk. İlgililere haber verdik ve onlar gelene kadar burada nöbet tutuk. Çünkü bu uyuşturucu maddelerin masum insanlara zarar vermesini istemedik” dedi.