Esad rejimi zorla askere alma işlemlerini artırdı

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Dünyanın gözü kulağı Suriye'de...

Uzun süredir uykudaki iç savaş yeniden alevlendi.

Muhaliflerin harekete geçtiği Suriye topraklarında çatışmalar hakim...

Ülkenin ikinci en büyük şehri olan Halep muhaliflerin eline geçerken ilerleyiş sürüyor.

BİRÇOK NOKTADA ÇATIŞMA VAR

Bu süreçte İdlib'te Rus savaş uçakları ile muhaliflere karşı koyan Esad güçleri, Deyrizor'da PKK'nın uzantıları ile, Halep çevresinde ve Hama'da muhaliflerle çatışıyor.

Bu birçok ayrı noktadaki çatışmalar Esad tarafını zora soktu.

Verdiği büyük kayıplar ve birçok cepheye bölünme mecburiyeti asker sayısı bakımından rejim için olumsuz bir durum ortaya çıkardı.

ESAD ZORLA ASKERE ALMAYA BAŞLADI

Irak'tan İran destekli milislerin Suriye tarafına geçmesine izin verilmeyince Esad çareyi hakimiyeti altındaki Suriyelileri zorla askere almakta buldu.

Bu kapsamda rejimin hakim olduğu bölgelerde zorla askere alma işlemleri hızlandı.

Esad yönetimi Lazkiye'de 18-40 yaş arası tüm erkekleri alıkoyarak zorla cepheye sürmeye başladı.

ŞAM'DAN ÖNCE SON DURAK HAMA

Diğer yandan Şam'ın hemen kuzeyindeki Hama şehrinde en şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Muhalifler için Şam'dan önceki son durak olarak değerlendirilen Hama kritik öneme sahip.

HAMA'DA DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR

Muhalifler Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ⁠⁠Güney Serha, ⁠Mericib El-Cemelen, ⁠⁠Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında rejime bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge rejim karşıtı grupların eline geçti.

Öte yandan, rejime ait bir helikopterin, Hama’nın kuzeyindeki Mardes beldesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Sosyal medyada da Beşşar Esad’in kuzeni Ali Munir Esad ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye’de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı. Ancak kuzen Esad hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen rejim karşıtı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışıyor.

Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor.