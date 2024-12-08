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İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam, rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Şam'daki resmi konutlara tek tek giriliyor..

Bu kapsamda muhalifler, son olarak Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam’daki konutuna girdi.

KARDEŞ ESAD'IN KONUTUNUN ALTINDA GİZLİ TÜNEL

Mahir Esad'ın konutunun altında tünel ağı bulundu.

Muhalifler, ayrıca konutta Mahir Esad ve eşine ait çok sayıda belge ve eşya ele geçirdi.