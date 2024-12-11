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İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam, rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Şam'daki resmi konutlara tek tek giriliyor..

Bu kapsamda muhalifler, son olarak Esad'ın kardeşi Mahir Esad tarafından yönetildiği belirtilen ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini ele geçirdi.

UYUŞTURUCU DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ

Deponun Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği Şam yakınlarındaki bir askeri karargahta bulunduğu belirtilirken, konum bilgisi paylaşılmadı..

Çoğunlukla amfetamin içeren ve "fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen captagon, son derece bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak biliniyor.

MİLYARLARCA DOLAR GELİR ELDE EDİLİYORDU

Beşar Esad rejimi, Suriye'den daha çok petrol zengini Arap Körfez ülkelerine captagon haplarını kaçırarak milyarlarca dolar elde etmişti.

Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik bir can simidi haline" geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya gazetesi, bu hafta Şam'ın güneyindeki Mazzeh Hava Üssü'nde binlerce captagon hapı bulunduğunu aktarmıştı.