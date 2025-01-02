Eşinin istismar ettirdiği Gisele Pelicot, Fransa’da ‘Yılın Kişisi’ seçildi

DHA

Fransa'da 2024 yılına Avignon kentinde Dominique Pelicot adlı sapık kocanın baş şüpheli olduğu tecavüz davası damga vurdu.

Eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin tecavüzüne maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan Pelicot ve davanın diğer sanıklarına 3 ila 20 yıl arası hapis cezası verdi.

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasında, 72 yaşındaki Gisèle Pelicot 'Yılın Kişisi' ünvanına layık görüldü.

Pelicot ankette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Donald Trump gibi dünya çapında tanınan liderleri geride bıraktı.

KENDİNİ GİZLEMEDİ, SUSMADI, MÜCADELESİ SEMBOL OLDU

Eski eşi Dominique Pelicot tarafından yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot, duruşma sürecinde sessiz kalmayı reddetti.

Davanın açık yapılmasını talep eden Pelicot, cinsel saldırı mağdurlarının sesini duyurmak için bir sembol haline geldi.

KOCASI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eski eşi Dominique Pelicot tarafından evli oldukları sürede uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze maruz bırakıldığına ilişkin dava 2 Eylül'de görülmeye başlamıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından feragat etmişti.

Ses getiren dava sürecinde, Dominique Pelicot, 17 Eylül'de kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul etmiş ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir tecavüzcü olduğunu söylemişti.

Sanık Pelicot, Gisele Pelicot'dan af dilerken, çocukluğunda kendisinin de cinsel istismara uğradığını anlatmıştı.

Gisele Pelicot ise Dominique Pelicot'nun bu sözlerini duymanın kendisi için çok zor olduğunu vurgulayarak, onlarca yıl beraber yaşadığı eski eşinin tecavüz edeceğini bir an bile aklına getirmediğini belirtmişti.