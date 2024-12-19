Fransa'yı tecavüz davasında cezalar belli oldu: 51 erkek suçlu bulundu

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Fransa'nın Avignon kentinde başlayan ve an dünyanın merakla beklediği kan donduran toplu istismar skandalında sona gelindi.

72 yaşındaki Gisele Pelicot'un, eski eşi Dominique Pelicot tarafından sistematik bir şekilde Dominique de dahil olmak üzere 51 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.

51 ERKEĞİN TAMAMI SUÇLU BULUNDU

Fransa mahkemesi perşembe günü, dünyayı dehşete düşüren ve kurban Gisele Pelicot'u cesaret ve direncin heyecan verici bir sembolüne dönüştüren toplu tecavüz davasında 51 sanığın tamamını suçlu buldu.

20 YIL HAPİS CEZASI

Pelicot'un 50 yıllık eski kocası Dominique Pelicot, neredeyse on yıl boyunca Gisele'e defalarca ilaç vererek tecavüz etmekten ve bilinçsiz bedenini internette tanıştığı düzinelerce yabancıya sunmaktan ve bu esnada istismarı videoya kaydetmekten suçlu bulunmuştu.

Beş yargıçtan oluşan bir heyet, savcıların talep ettiği gibi, sanığı 20 yıl hapse mahkum etti.

Savcılar, baygın haldeki Gisele Pelicot'a tecavüz etmekle suçlanan diğer sanıklar için de dört ila 18 yıl arasında değişen süreler talep ediyor.

Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki mahkemenin dışında, kararlar açıklandığında kurbanın destekçileri arasında bir tezahürat yükseldi.

TECAVÜZ OLMADIĞINI SAVUNDULAR

72 yaşındaki Dominique Pelicot, üç ay süren duruşma sırasında suçlamaları kabul etti ve ailesinden özür diledi.

Ayrıca evine davet ettiği tüm yabancıların, eski eşinin başına gelenlerden habersiz olduğunu bildiğini söyledi.

Sanıkların çoğu suçlamaları reddetmiş, bunun çiftin kendi rızalarıyla düzenledikleri bir oyun olduğunu düşündüklerini söylemiş ve kocanın onaylaması halinde bunun tecavüz olmadığını savunmuşlardı.

PROTESTOLARI TETİKLEDİ

Aynı zamanda 72 yaşında olan Gisele, duruşma sırasında anonim kalma hakkından feragat etti ve kocası tarafından kaydedilen istismarın dehşet verici videolarının kendisine verilmesini talep etti.

Dava, Fransa'nın dört bir yanında Gisele'i destekleyen protesto gösterilerini tetikledi.

"ASIL UTANMASI GEREKENLER ONLAR"

Gisele, her gün tıklım tıklım dolu mahkeme salonunda tacizcilerinin karşısına kararlılıkla dikildi.

Ekim ayında verdiği ifadede, "Utanmamaya karar verdim, yanlış bir şey yapmadım. Asıl utanması gerekenler onlar" dedi.

Pelicot'ların çocukları David, Caroline ve Florian, annelerinin yanında kararı duymak için mahkemeye geldiler.

Kardeşler babalarına karşı sert bir şekilde konuştular.