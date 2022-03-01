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    Esir Rus askeri: Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor

    Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 23:49
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 23:53
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    Esir Rus askeri: Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor

    Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve sorguya çekilen Rus askerinin görüntülerini yayınladı.

    Annesi ile telefonda görüşmesine izin verilen esir Rus askeri, Rus ordusu komutanları hakkında "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.

    "YARALILARI ALMIYORLAR, ÖLDÜRÜYORLAR"

    Esir asker annesiyle konuşmasında, "Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi.

    Esir Rus askeri: Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor #1


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