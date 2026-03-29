Eski Cezayir Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval hayatını kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zerval'ın uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği ve Muhammed es-Sagir Nakkaş Askeri Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.
Zerval'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
Zerval, 1994-1999 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.
